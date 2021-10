Coldplay: Chris Martin fa una cover delle Spice Girls con Mel C

Lo scorso 23 ottobre i Coldplay sono saliti sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles per l’annuale evento benefico “We can survive” di Audacy in occasione del mese della consapevolezza del cancro al seno negli Stati Uniti.

Durante il suo set la band di “Viva la vida” ha proposto dal vivo alcune canzoni estratte dal suo nuovo album, “Music of the spheres”, pubblicato lo scorso 15 ottobre, e alcuni dei suoi brani più famosi come “Fix you” e “Yellow”. Chris Martin ha suonato quest’ultimo pezzo in acustico da solo sul palco, dedicando l’esecuzione allo scomparso fratello dell’attrice statunitense Riley Keough, Benjamin, nipote di Elvis Presley. Al termine della canzone, il leader della formazione londinese ha invitato a esibirsi con lui Mel C per un duetto sulla cover di “2 become 1” delle Spice Girls.

“È arrivata! Diamo il benvenuto dalla Gran Bretagna e dalle Spice Girls a Melanie Chisholm – alias Mel C, alias Sporty Spice, alias una leggenda totale. Mel, grazie per essere qui. Ti abbiamo invitata stamattina e sei stata fantastica”, ha detto il frontman dei Coldplay annunciando e accogliendo in scena con lui la 47enne cantante, prima di eseguire in duetto una versione live del brano della girl band britannica tratto dal suo album di debutto del 1996, “Spice”.

Sul web sono stati pubblicati una serie di video della cover live di “2 become 1” delle Spice Girls cantata da Chris Martin insieme a Mel C.

Mel C aka Sporty Spice aka A Total Legend joined Coldplay tonight at the Hollywood Bowl for a performance of 2 Become 1 by Spice Girls



🔗 https://t.co/athAZmqoas pic.twitter.com/xuCSivyR1i — ColdplayXtra (@coldplayxtra) October 24, 2021

Sul profilo Twitter di Audacy, invece, è stata condivisa una clip che vede il frontman dei Coldplay - che lo scorso 22 ottobre hanno proposto una cover dei Pearl Jam durante il loro concerto alla Climate Pledge Arena di Seattle - e la “Sporty Spice” nel backstage poco prima del loro duetto sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles.

Ecco la scaletta del set del 23 ottobre all’Hollywood Bowl di Los Angeles:

"Higher Power"

"Viva la Vida"

"Fix You"

"People of the Pride"

"Human Heart"

"Yellow"

"2 Become 1"

"My Universe"

"A Sky Full of Stars"