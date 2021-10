I Coldplay e le critiche per la cover dei Pearl Jam: "Non mettetela su YouTube"

Chris Martin ha messo subito le mani avanti: "Non mettetela su YouTube, perché so già che non sarà la migliore cover mai fatta di questa canzone". In fondo, il leader dei Coldplay sa bene che toccare un brano di una delle band più amate del rock Anni '90, i Pearl Jam, per un gruppo come il suo - accusato, soprattutto negli ultimi anni, di flirtare fin troppo con il pop d'altaclassifica: l'ultimo album "Music of the spheres" è stato prodotto, per dire, da Max Martin, già al fianco di Britney Spears, Katy Perry e altre popstar - è comunque un rischio. Il quartetto britannico ha omaggiato a modo suo la formazione capitanata da Eddie Vedder suonando dal vivo una cover di "Nothingman", una delle canzoni incluse nell'album "Vitalogy", che i Pearl Jam spedirono nei negozi nel '94.

In barba alle eventuali critiche, i Coldplay hanno fatto ascoltare la loro versione della canzone lo scorso venerdì sera durante un concerto a Seattle, sul palco della Climate Pledge Arena, palazzetto ecosostenibile della città che ha dato i natali alla band di Eddie Vedder. .

Prima di suonare il brano, Chris Martin ha detto:

Non è Adele che canta 'Make you feel my love' di Dylan. È semplicemente un uomo di 44 anni che ricorda bene di come si sia innamorato dei Pearl Jam nel '91. Eddie, se dovessi sentirla in qualche modo, sappi che ti voglio bene.

Ecco il video:

"Music of the spheres", l'ultimo album dei Coldplay, ad una settimana dalla sua pubblicazione lo scorso venerdì ha debuttato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito, superando il traguardo - dati ufficiali della Official Charts Company, che monitora le vendite dei dischi e dei singoli oltremanica - delle 100mila copie vendute tra download e copie fisiche.