Pierpaolo Capovilla spara a zero su "X Factor": "Tutto finto. Che schifo"

È una delle voci più illustri della scena indipendente italiana, alla cui storia ha contribuito con progetti come gli One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori, formazione quest'ultima che lo ha reso celebre, prima dello scioglimento del 2020. Pierpaolo Capovilla ha sparato a zero su "X Factor". Lo ha fatto tramite alcuni post condivisi sulla sua pagina Facebook ufficiale, condividendo il video di un'esibizione delle audizioni del talent show di SkyUno, quella di Erio - che i pronostici danno come vincitore annunciato di questa edizione - sulle note di "Please please please let me get what I want" degli Smiths. Il cantautore varesino ha scritto:

Con tutte le sofferenze che ci sono a questo mondo, ascoltare questi figuri che si piangono addosso è diventato davvero stucchevole. È tutto finto. Tutto. Non c'è un mlllesimo di secondo che non sia finto. Che pena. E che schifo.

Capovilla ha poi chiarito la sua posizione con altri post:

Quasi milletrecento like su una stronzata, perché questo è X Factor, una stronzata, e tredici, dico tredici, su qualcosa che conta davvero. E poi andiamo in piazza perché temiamo le distopie. Come se non ci fossimo già dentro fino al collo. Buona guerra termonucleare a tutti.

Le puntate in diretta di "X Factor", i live, partiranno questo giovedì, 28 ottobre. In giuria Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. L'attore Ludovico Tersigni ha preso il posto di Alessandro Cattelan alla conduzione. È già polemica, però: tra i 12 concorrenti che gareggeranno sul palco del talent, in questa prima edizione senza categorie, ci sono solamente 2 donne.