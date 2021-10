Serata di beneficenza con Paul McCartney, Bruce Springsteen e altri: raccolti 77 milioni di dollari

Organizzare una serata di beneficenza e contare su di un cast che prevede la presenza di Paul McCartney, Bruce Springsteen, Alicia Keys, i Jonas Brothers e molti altri personaggi famosi nel campo artistico è senza dubbio un'ottima premessa per avere successo.



E un grande successo lo è stato di certo lo scorso mercoledì 20 ottobre al Jacob Javits Center di New York poiché la presenza di queste star ha permesso al Robin Hood Benefit, la più grande organizzazione di lotta alla povertà della città di New York, di raccogliere circa 77 milioni e mezzo di dollari.





Secondo quanto riportato dal New York Post, Paul McCartney non ha cantato ma si è messo a disposizione per aiutare la raccolta fondi. Al contrario dell'ex Beatle Bruce Springsteen che si è esibito in acustico per i circa tremila partecipanti intervenuti alla serata interpretando tre brani del suo repertorio: "Working on the Highway", "Dancing in the Dark" e "Thunder Road". Alicia Keys ha proposto "Lei it Be", in onore di Paul McCartney, mentre i Jonas Brothers hanno concluso la serata con un vero e proprio concerto.



L'annuale Robin Hood Benefit Gala non si svolgeva dal 2019, a causa della pandemia da Covid-19 e del successivo lockdown.