Frank Zappa: la fotogallery del documentario diretto da Alex Winter

"Il film offre uno sguardo ampio e intimo sulla sua vita, spesso utilizza proprio le sue parole. È incredibile quello che è riuscito a fare Alex. È il documentario definitivo." Queste sono le parole spese da Ahmet Zappa, figlio di Frank Zappa, per presentare 'Zappa' la pellicola diretta dal regista Alex Winter sulla figura del musicista di origini italiane scomparso nel dicembre del 1993 all'età di 52 anni.

Il documentario raggiungerà le sale cinematografiche italiane per soli tre giorni, dal 15 al 17 novembre, con distribuzione Nexo Digital che annuncia l'apertura della prevendita dei biglietti. Cliccando qui potete vedere una fotogallery riguardante il film.

Il film si avvale degli interventi della vedova del musicista di Baltimora, Gail Zappa, e di molti suoi storici collaboratori, quali Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White. Oltre a proporre parecchio materiale inedito musicale e non.

Il regista Alex Winter ha dichiarato: “A me e al produttore Glen Zipper sembrava incredibile che non ci fosse ancora un documentario definitivo e completo sulla vita e sui tempi di Frank Zappa. Abbiamo deciso di realizzarlo noi: di raccontare una storia attraverso un film che non è un documentario musicale né un film biografico convenzionale.”