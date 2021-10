Jonny Greenwood (Radiohead): ecco la colonna sonora di "Spencer"

Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead considerato da sempre il braccio destro di Thom Yorke, firma la colonna sonora di "Spencer", il film di Pablo Larraín su Lady Diana. La notizia era stata annunciata già all'inizio dell'anno. Ora, però, è possibile ascoltare la prima anticipazione del lavoro, in attesa di vedere sul grande schermo il film (sarà proiettato nelle sale Usa dal 5 novembre, mentre la data d'uscita italiana non è stata ancora comunicata - la pellicola è stata presentata in anteprima lo scorso mese al Festival del Cinema di Venezia). Il primo brano diffuso è "Crcifix": l'album arriverà il 12 novembre.

La prima esperienza di Jonny Greenwood come compositore per il grande schermo risale al 2003, l'anno di "Bodysong". Negli anni il chitarrista dei Radiohead ha firmato - tra le altre - le colonne sonore de "Il petroliere", "Norwegian Wood", "...e ora parliamo di Kevin", "The master", "Vizio di forma", "Il filo nascosto". E poi ancora "A beautifyl day - You were never really here" e "Il potere del cane". Neanche il tempo di concludere le lavorazioni della colonna sonora di "Spencer" che Greenwood - con i Radiohead discograficamente fermi all'album "A moon shaped pool" del 2016 - si è subito rimesso al lavoro su quella di "Licorice Pizza", il nuovo film di Paul Thomas Anderson.