Prince: pubblicata una demo inedita del 1979 di ‘Do Me, Baby’

Oggi, 14 ottobre, è stata resa disponibile all’ascolto una demo inedita del 1979 di “Do Me, Baby”, traccia originariamente inclusa nell’album “Controversy”, pubblicato da Prince il 14 ottobre 1981.

La traccia è stata pubblicata oggi a sorpresa sulle piattaforme digitali in occasione del 40esimo anniversario dell’uscita del disco del musicista di Minneapolis ed è disponibile per il pre-order in due formati fisici in edizione limitata esclusivamente sullo store ufficiale del compianto artista, scomparso il 21 aprile 2016.

La demo del 1979 di “Do Me, Baby” sarà disponibile in una speciale replica in cassetta (limitata a 1,981 unità e che rispecchia il format originale conservato per decenni nell’archivio di Paisley Park), e come singolo 7’’ stampato su vinile viola contenente il testo originale della canzone scritto a mano da Prince.

“Do Me, Baby”, brano dell’album del 1981 “Controversy”, è stato registrato da Prince anni prima dell’uscita del disco. Una demo con il suo migliore amico e collaboratore André Cymone è stata registrata inizialmente nel 1978. Un anno dopo, nell’aprile 1979, l’artista ha reinventato la traccia come registrazione solista durante le sessioni di registrazione per Prince presso gli Alpha Studios a North Hollywood, CA, con sovraincisioni aggiunte nello stesso periodo presso gli Hollywood Sound Records a Hollywood. Tra gli archivi della voce di “Purple rain”, è stato recentemente scoperto un abbozzo della traccia, etichettata con la scrittura stessa del musicista. Questa pubblicazione speciale di “Do Me, Baby (Demo)” è stata nuovamente mixata dall’ ingegnere del suono Chris James per rispecchiare la cassetta originale e masterizzata dal collaboratore di vecchia data Bernie Grundman.

La traccia registrata nel 1979 è stata rivista da Prince più di due anni dopo, quando ha creato una nuova registrazione di “Do Me, Baby” ai Sunset Sound nel giugno 1981. Quel master è stato pubblicato il 14 ottobre 1981, come conclusione del lato A di “Controversy”.