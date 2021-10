Johnny Marr, esce il doppio album "Fever Dreams Pts 1-4"

Johnny Marr ha annunciato la pubblicazione per il 25 febbraio 2022 di un doppio album intitolato "Fever Dreams Pts 1-4".



"Fever Dreams Pts 1-4" è il quarto lavoro in studio solista dell'ex membro degli Smiths e giungerà a quasi quattro anni di distanza da "Call The Comet" (leggi qui la recensione) uscito nel giugno 2018.



Queste le parole con cui il musicista britannico ha presentato la sua nuova fatica: "Ci sono una serie di influenze e ho sviluppato un suono davvero molto ampio da quando sono uscito dagli Smiths fino ad oggi, e lo sento in questo disco.

Ci sono molti filoni musicali. Non lo abbiamo fatto consapevolmente, ma penso di avere un vocabolario sonoro. E sono molto soddisfatto di essere stato capace di sfruttarlo". Ha inoltre aggiunto: "È un disco ispirato, ogni giorno non vedevo l'ora di entrare in studio e registrare. Ma dovevo andare in profondità.".



Oltre ad annunciare l'uscita di questo doppio album, Johnny ha annunciato il concerto in live streaming "Live At The Crazy Face Factory". Disponibile in tutto il mondo il 10 novembre e on-demand fino al 14 novembre.

Tracklist:

1. ‘Spirit Power & Soul’

2. ‘Receiver’

3. ‘All These Days’

4. ‘Ariel’

5. ‘Lightning People’

6. ‘Hideaway Girl’

7. ‘Sensory Street’

8. ‘Tenement Time’

9. ‘The Speed of Love’

10. ‘Night and Day’

11. ‘Counter-Clock World’

12. ‘Rubicon’

13. ‘God’s Gift’

14. ‘Ghoster’

15. ‘The Whirl’

16. ‘Human’