Addio a Paddy Moloney, fondatore dei Chieftains

E' morto, all'età di 83 anni, Paddy Moloney, leggenda della musica tradizionale irlandese, fondatore e leader dei Chieftains (nella foto è seduto, con la camicia rossa)

Risale al 1962 la nascita della band, costituita da Moloney insieme a Sean Potts e Michael Tubridy; Moloney vi suonava le uilleann pipes e il bodhran (rispettivamente cornamuse irlandesi e il tamburo a cornice). Il gruppo, in quasi sesant'anni di attività,

contribuì significativamente alla riscoperta della musica tradizionale irlandese, collaborando con musicisti del pop e del rock, da MIck Jagger a Luciano Pavarotti, contribuendo a colonne sonore (come quella di "Barry Lyndon" di Stanley Kubrick e quella di "Gangs of New York" di Scorsese) e vincendo ben sei Grammy Awards.

Moloney era l'unico membro della band ancora in formazione. Era sposato con l'artista Rita O' Reilly, e aveva tre figli: Aonghus, Padraig e Aedin.