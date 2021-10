Mark Knopfler è protagonista della puntata di stasera di Jam TV - Music Room

Secondo appuntamento questa sera (lunedì 11 ottobre, ore 19.00) con una puntata dedicata a Mark Knopfler, "dai Dire Straits ai 25 anni da solista": sarà trasmessa anche da Rockol nella finestra aperta in questa pagina.

Nella puntata (in collaborazione con Universal) saranno ospiti: Angelo Fumarola, Giuseppe Scarpato e Giancarlo Passarella. Conduce Leonardo Follieri.

Angelo Fumarola racconterà della sua grande passione per i Dire Straits e per Mark Knopfler che l’ha portato a studiare il tocco dello stesso Mark sulla chitarra, a diventare un musicista professionista e a “ricoprire la parte dell’ex frontman dei Dire Straits” nei Brothers In Band.

Giuseppe Scarpato, chitarrista, produttore e arrangiatore che vediamo da anni al fianco di Edoardo Bennato, si soffermerà sul suono dei Dire Straits e del suo ex leader e ricorderà quando nel 1992 partì con un amico da Napoli a Zurigo (visto che inizialmente non erano previste date in Italia per il tour di "On Every Street"), pur di vedere il gruppo in concerto e nonostante fosse sprovvisto di biglietto per quel live.

Giancarlo Passarella, giornalista musicale, ma anche grandissimo fan e biografo dei Dire Straits, racconterà aneddoti legati al gruppo e a Mark Knopfler, dal momento che li incontrò per la prima volta a Londra nel 1983, anno in cui iniziò a pubblicare Solid Rock, la fanzine dedicata alla band e che sarebbe arrivata fino a 295 numeri.