Simona Bencini, esce l'album “Unfinished”

Il prossimo 8 ottobre esce l'album solista di Simona Bencini “Unfinished”, che è stato anticipato dall'uscita del singolo “Moonlight on my mind” che vede la collaborazione del trombettista Fabrizio Bosso.

Fabrizio Bosso non è l'unico artista che ha collaborato nel nuovo disco dell'interprete fiorentina. Al disco hanno partecipato, tra gli altri, musicisti di area jazz quali Antonio Faraò, Julien Oliver Mazzariello, Max De Aloe, Dario Rosciglione e Luca Alemanno.

Tra le canzoni presenti nell'album "Non so se tu", un brano di Bruno De Filippi che aveva fatto scrivere il testo a Giorgio Calabrese sul suo strumentale “April in Ny” perché gli sarebbe piaciuto che lo interpretasse una voce femminile. Nel 2003 De Filippi scrisse una lettera a Simona e le spedì il brano chiedendole se avesse voluto cantarlo nel suo primo disco solista, ma la collaborazione non andò in porto. Ora Simona spiega: “Dopo 17 anni finalmente ho deciso di inserire il brano in questo nuovo progetto, chiamando intorno a me un trio incredibile di musicisti: Antonio Faraò, pianista fuoriclasse apprezzatissimo anche da Herbie Hencock, Maxx Furian alla batteria e Marco Ricci al contrabbasso”.

Mentre dell'album Simona Bencini dice: “"Unfinished” era un lavoro "incompiuto", un progetto che avevo cominciato nel 2010 ma che si era poi interrotto a causa di varie vicissitudini poco dopo.

Durante il periodo del primo lockdown, il senso di morte diffuso e di precarietà causato dalla pandemia ha sviluppato inevitabili reazioni, non sempre positive ovviamente, ma anche "costruttive", dirette ad un miglioramento di sé e della propria vita. C'è chi ha imparato a fare qualcosa di nuovo, chi ha deciso di rimettersi in forma, chi ha deciso che quella era l’occasione per cambiare lavoro e qualità della vita, chi ha deciso di rimettersi a studiare ecc. Ecco, io ho deciso di finire qualcosa che non avevo finito. È un album che non segue mode, che non si allinea alle esigenze del music business, so benissimo che sono in assoluta controtendenza, ma non m'importa. Sono canzoni senza tempo e senza età, come il ritratto della cover di Pier Toffoletti dove la mia immagine non è riconducibile ad un'età fisica, potrei avere 20 anni come 50. Le melodie e gli arrangiamenti sono ricercati, le atmosfere sono volutamente vintage. E solo successivamente alla scelta del titolo "Unfinished" ho notato che in realtà in questo album si trovavano canzoni accomunate da una "storia incompiuta" come la ballad "Non so se tu" scritta da Bruno De Filippi e Giorgio Calabrese ben 20 anni fa ma solo oggi, dopo tanti anni dalla scomparsa purtroppo dei suoi compositori, è stata da me interpretata, o da "vite incompiute", come nel brano "You are The music" dedicato ad Amy Winehouse scomparsa a soli 27 anni, o nel brano "Angel's lullabye" dove la vita del piccolo "angelo" finisce ancora prima di cominciare”.

La cover del disco è stata realizzata da Pier Toffoletti, artista friulano, che ha così commentato il suo lavoro: “Per la prima volta realizzo un'opera per la cover di un album, dal titolo "Unfinished". Ho pensato che sarebbe stato nelle mie corde perchè i miei lavori presentano spesso parti incomplete, ma l'accenno che inserisco induce inconsapevolmente l'osservatore a vedere un'immagine compiuta, anche se non lo è. Mentre mi accingevo a lavorare sull'opera, Simona mi disse, 'Pier, metti come sottofondo alcuni miei brani e lasciati andare'. Così ho fatto. Il risultato è un ritratto particolare che esprime la più ampia dualità, con un occhio che scruta nell'ombra e l'altro che guarda la luce, dove si percepiscono le vibrazioni delle note grevi e l'energia di quelle più acute, insomma, Yin e Yang”.

Simona Bencini presenterà “UNfinished” dal vivo, accompagnata dall'L.M.G. Quartet, in due concerti che si terranno giovedì 7 ottobre, in due set, al Blue Note di Milano e venerdì 8 ottobre al Bravo Caffè di Bologna.