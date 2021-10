Kacey Musgraves è la prima artista a esibirsi nuda al Saturday Night Live

Kacey Musgraves, una delle più apprezzate autrici e performer sul panorama country pop americano, è la prima artista a essersi esibita completamente senza vestiti al Saturday Night Live, uno dei più popolari salotti televisivi americani. Il set - per così dire storico - ha avuto luogo lo scorso fine settimana, in occasione della prima puntata della quarantasettesima stagione del programma. Mentre per il brano “Camera Roll” la cantante si è esibita vestita regolarmente, per “Justified” Musgraves ha scelto di mettere tra l’obiettivo delle telecamere e i suoi corpo solo una chitarra acustica, posizionata strategicamente perché il nudo fosse il più elegante possibile.

A confermare come la cantante fosse effettivamente senza niente addosso è stato un rappresentante del suo stesso staff, che - sentito da Variety - ha dichiarato: “Sì, era nuda davvero. Abbiamo preso delle precauzioni, e questa è stata la prima volta che una cosa del genere è successa in questo programma”.

Va detto che Musgraves, forte di sei premi Grammy, sette Country Music Awards e tre Country Music Awards, non ha bisogno di pubblicità facile. La trovata - ha accennato la stessa cantante con un tweet sul suo profilo ufficiale - ha voluto citare una scena di “Forrest Gump”, la popolare pellicola del 1994 diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Tom Hanks nel ruolo del protagonista: più precisamente, a ispirare la voce di "Space Cowboy" è stata la scena nella quale Jenny Curran, l’amica di Gump interpretata da Robin Wright, interpreta nuda sul palco di un club di Nashville il classico di Bob Dylan “Blowin’ in the Wind”.