Queen: Brian May ospite della prima puntata di "Che Tempo Che Fa"

Brian May sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di "Che Tempo Che Fa", al via questa domenica, 3 ottobre, su Rai3 (dalle 20). Il leggendario chitarrista dei Queen si farà intervistare - in esclusiva per l'Italia - da Fabio Fazio: presenterà ai telespettatori la riedizione del suo libro "Queen in 3D", che ha appena ripubblicato per festeggiare, con un anno di ritardo, causa pandemia, i 50 anni di carriera della rock band.

Era il 1970 quando i Queen cominciarono a suonare insieme: Freddie Mercury e soci, la cui scalata al successo è stata raccontata al cinema nel 2018 da Bryan Singer con il film "Bohemian Rhapsody", avrebbero esordito discograficamente tre anni più tardi, nel 1973. L'eponimo album di debutto diede il via a una carriera che tra alti e bassi è andata avanti anche dopo la scomparsa di Freddie Mercury, avvenuta nel 1991 (a proposito: i Queen torneranno ad esibirsi dal vivo con Adam Lambert anche nel 2022: due date italiane in calendario, il 10 e 11 luglio all'Unipol Arena di Bologna).

In "Queen in 3D" Brian May offre al pubblico un punto di vista interno e personale di una delle più grandi rock band della storia tramite immagini e parole. Attraverso la sua passione per la fotografia in 3D, il chitarrista racconta i Queen sia sul palco che dietro le quinte, dagli anni ’70 ai giorni nostri, con aneddoti esclusivi e 300 foto stereoscopiche scattate con la sua speciale stereocamera, tra cui molte inedite, come quelle sul set dello stesso “Bohemian Rhapsody”.

Nel corso dell'intervista, si parlerà anche di “Back to the Light”, album di debutto da solista di Brian May del 1992, uscito quest’anno in una nuova edizione deluxe, che contiene bonus track e versioni live.