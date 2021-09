Dave Grohl racconta il suo piacere proibito: gli ABBA

Dopo il disco tributo ai Bee Gees, dai Foo Fighters ci si deve aspettare un album dedicato agli ABBA? Mai dire mai. Il leader della band di "Everlong" ha rivelato in un'intervista concessa ai microfoni di BBC News di nutrire una vera e propria passione per il quartetto svedese, appena tornato sulle scene con i singoli "I still have faith in you" e "Don't shut me down", che oltre ad anticipare il nuovo album "Voyage" hanno anche accompagnato l'annuncio del ritorno della band di "Dancing Queen" sui palchi - sotto forma di ologramma - il prossimo anno.

Grohl ha ammesso di aver apprezzato le nuove canzoni di Björn Ulvaeus e soci e che prima o poi vorrebbe suonare insieme agli ABBA dal vivo.

Dave Grohl ha raccontato:

Sono un grande fan degli ABBA. Quando ho saputo che stavano per tornare sulle scene e che avevano registrato un nuovo disco, ho mandato il link delle canzoni a 100 persone tra i miei contatti. Ho pianto come un bambino per la felicità. È come se il tempo non fosse mai passato. Ma in più c'è della malinconia, dell'amarezza.

Quando il giornalista ha chiesto all'ex Nirvana se suonerebbe mai con il quartetto svedese, Grohl ha risposto:

Ditemi subito dov'è la batteria, corro a sedermi. Certo che suonerei con gli ABBA.

L'ultima uscita dei Foo Fighters è l'album di cover "Hail Satin", pubblicato come Dee Gees: le lavorazioni del disco hanno visto Grohl e compagni rivisitare alcune hit dei Bee Gees, gruppo simbolo della disco music Anni '70, genere che i Foo Fighters hanno omaggiato con il loro ultimo album "Medicine at Midnight".