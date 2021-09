‘Da grande’ su Rai 1, stasera da Alessandro Cattelan ospiti Elodie e Sangiovanni

Elodie e Sangiovanni saranno gli ospiti musicali della puntata di oggi, domenica 26 settembre, dello show di Alessandro Cattelan “Da grande”: il programma, che sarà trasmesso in diretta a partire dalle 21,25 su Rai 1, vedrà la cantante romana esibirsi in una “performance speciale”. Oltre a Elodie e Giovanni Pietro Damian - questa il nome all’anagrafe della voce di “Malibu” nel corso della serata interverrà anche Benji, ex componente del duo Benji & Fede, che parlerà del suo debutto al cinema al fianco della compagna, l’attrice e modella americana Bella Thorne.

Elodie era già stata ospite di Cattelan la scorsa settimana , in occasione della prima puntata del nuovo programma ideato dall’ex conduttore di X Factor: la cantante romana ha lanciato lo scorso 24 settembre il videoclip di “Vertigine”, primo singolo di un nuovo progetto discografico che dovrebbe concretizzarsi nel corso dei prossimi mesi.