"Da grande": Alessandro Cattelan debutta su Rai1 con Blanco e Elodie

Alessandro Cattelan debutta su Rai1 con Blanco ed Elodie: il cantante di "Mi fai impazzire" (che con il suo album d'esordio "Blu Celeste", uscito lo scorso venerdì, ha monopolizzato questa settimana le classifiche di vendita italiane) e la voce di "Guaranà" sono tra gli ospiti della prima puntata di "Da grande", lo show che questa sera - e domenica prossima - segnerà il debutto in Rai dell'ex conduttore di "X Factor".

Oltre a Blanco ed Elodie, ci saranno anche Marco Mengoni, tornato sulle scene discografiche con "Ma stasera", tra i tormentoni estivi di quest'anno, e Il Volo. E poi, dalla tv, Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis.

"Da grande" va in onda in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano. Dopo le prove sono trapelate le prime anticipazioni di quello che faranno i vari ospiti: Il Volo proporrà una performance inedita, Elodie sarà protagonista di un numero da grande show, Blanco metterà a soqquadro lo studio da dove va in onda il programma mentre Marco Mengoni vestirà i panni del concorrente di un game show.

Per Cattelan si tratta di una sorta di prova generale in vista di un impegno importante come l'Eurovision Song Contest 2022: è su di lui - come ha lasciato intendere il direttore di Rai1 Stefano Coletta - che la Rai ha scelto di puntare per l'atteso evento, che torna in Italia a distanza di trentuno anni grazie alla vittoria dei Maneskin lo scorso maggio a Rotterdam. La kermesse si svolgerà a maggio, ma la città che la ospiterà non è stata ancora scelta: in lizza restano Milano, Torino, Bologna, Pesaro e Rimini.

"Sto parlando con Alessandro anche di Eurovision, la Rai è concentrata sulla città e sarà primo atto comunicativo che Rai a breve vi fornirà, successivamente ci sarà il lavoro su chi ci racconterà l'evento. Prima che me lo chiediate: certo, ne sto parlando da un po' di mesi con Alessandro, perché lì serve anche un lavoro tecnico, non è solo il codice televisivo: servono le skill, bisogna aver vissuto quell'atmosfera internazionale", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione il numero uno di Rai1. .