Emo Gruppioni è un anziano disabile di Bologna che da 15 anni tenta di far installare un ascensore nel palazzo in cui vive, nell'indifferenza dei suoi vicini.

Ogni volta un condomino ha votato no alla sua richiesta. La storia ha colpito J-Ax che ha pubblicato un video, ormai virale, in cui si propone di pagare all'83enne e alla sua famiglia eventuali spese legali per eventuali contenziosi. Su Instagram J-Ax racconta che "l'unico modo che ha Emo per uscire di casa è un'ambulanza. Non può nemmeno andare al cimitero a portare i fiori alle due sorelle morte nell'ultimo anno di Covid. Ma la cosa più assurda e inumana è che oggi grazie al Superbonus 110% ai condomini del suo palazzo far installare un ascensore non costerebbe nulla". Il rapper milanese si rivolge poi alle autorità locali: "Hey sindaco di Bologna,ci sei?", sperando di smuoverle. Qui sotto potete vedere il video: .