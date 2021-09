"Le cose che restano": Paolo Fresu racconta Ezio Bosso

Dopo essere stato presentato in anteprima nella sezione 'Fuori Concorso' della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il documentario musicale “Ezio Bosso. Le cose che restano” di Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film con Rai Cinema è atteso in uscita nelle sale cinematografiche italiane con Nexo Digital (in collaborazione con i Media Partner Radio DEEJAY, MYMovies.it e Rockol.it) solo per tre giorni: il 4, 5, 6 ottobre (qua le info su sale e biglietti)

Il film mette al suo centro la carriera e l’esistenza di Ezio Bosso, musicista scomparso all'età di 48 anni il 14 maggio 2020. Nel lungometraggio il racconto è affidato alle parole dello stesso pianista e direttore d'orchestra torinese, attraverso la raccolta e la messa in fila delle sue riflessioni, interviste, pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come fosse un diario.

Ecco, in anteprima, una clip dal film che racconta una leggendaria jam session con Paolo Fresu