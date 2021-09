Johnny Marr, mezza polemica (a causa degli Smiths) con i Blossoms

Con una serie di tweet pubblicati sul proprio canale ufficiale il già chitarrista degli Smiths Johnny Marr ha preso una posizione piuttosto netta in merito alla cover di “This Charming Man” - brano che la band capitanata da Morrissey pubblicò originariamente come proprio secondo singolo, nel 1983 - fatta da Rick Astley e i Blossoms lo scorso 14 settembre al London Forum, nella capitale britannica.

La band, poco dopo l’esibizione, ha annunciato altre due serate con Astley di tributo agli Smiths per i prossimi 8 e 9 ottobre. Niente di male, ovviamente, se non fosse che lo stesso gruppo aveva incontrato Marr - che, tra l’altro, si esibirà con i Blossoms il prossimo venerdì, 25 settembre, come spalla dei Courteeners allo stadio Old Trafford di Manchester - solo qualche settimana prima, senza però fargliene parola.

“Questo è allo stesso tempo orribile e divertente”, ha fatto sapere Marr, spiegando: “Li ho incontrati qualche settimana fa e non me ne hanno parlato: deve essergli scappato di mente. Carino, no?”.

“Non è voler fare lo snob”, ha chiarito il chitarrista: “Non ho problemi con chi suona le canzoni degli altri, e non ho problemi con Rick Astley. C’è un pregresso, non fate supposizioni. Giusto perché sia chiaro, non ho alcun problema con le tribute band”.

“Gli Smiths hanno sempre significato molto per noi”, aveva spiegato il frontman dei Blossoms Tom Ogden annunciando i prossimi tributi live al gruppo un tempo condiviso da Marr e Morrissey: “Immaginate di accompagnare Rick Astley mentre canta canzoni degli Smiths. Abbiamo avuto sogni più proibiti, ma non molti. Riusciremo a crederci solo quando succederà”.

“Da quando hanno iniziato, nel 1983, come fan sono sempre rimasto affascinato da loro”, ha aggiunto Astley: “Mi unirò ai fantastici Blossoms con il più profondo rispetto, come musicista, nei confronti degli Smiths. All’inizio l’idea di questo tributo suonava folle, poi insieme l’abbiamo provata e trasformata in realtà. Saranno due serate indimenticabili”.