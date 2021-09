Machine Gun Kelly si fuma la chitarra

Il 31enne rapper texano Colson Baker meglio conosciuto con lo pseudonimo Machine Gun Kelly ha pubblicato una clip sul proprio account Instagram in cui si fuma una chitarra.

La sei corde che il musicista, tutto vestito di rosa, prima si accende e poi si fuma è una riproduzione in minore della chitarra rosa che faceva bella mostra di sé sulla copertina di "Tickets To My Downfall", il suo quinto album da lui pubblicato nel settembre del 2020, utilizzata anche in concerto.

La colonna sonora che accompagna la clip è lasciata al nuovo singolo di Kelly "Papercuts", primo singolo del prossimo album "Born with Horns" registrato insieme a Travis Barker dei Blink-182. La chitarra riporta il simbolo XX che indica il movimento everyone stands together lanciato dallo stesso Machine Gun Kelly. "Suono la chitarra e fumo la chitarra", scrive nella didascalia. Tra i commenti al video anche quello del chitarrista degli A Day To Remember Neil Westfall: "Non sapevo che le chitarre non potessero diventare più cool... mi sbagliavo".