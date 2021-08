Machine Gun Kelly, il nuovo album è ‘Born With Horns’

Si intitola “Born With Horns” il nuovo album di Machine Gun Kelly, ideale successore di “Tickets to My Downfall” del 2020: il rapper di Houston ne ha dato annuncio postando sul proprio canale ufficiale Instagram un video che lo ritrae - insieme al suo collaboratore di fiducia Travis Barker, batterista dei Blink-182 - mostrare un nuovo tatuaggio sull’avambraccio con il titolo del disco.

La presenza di Barker nel team che ha coadiuvato la produzione del lavoro lascerebbe presupporre atmosfere tutto sommato simili a quelle che hanno caratterizzato l’album precedente, supposizione - questa - corroborata anche dalla didascalia con la quale il cantante ha scelto di corredare la breve clip: “Siamo tornati per il secondo round”. In “Tickets to my Downfall”, infatti, Barker - oltre ad aver registrato tutte le parti di batteria - ha suonato anche tastiere, piano, sintetizzatori e basso, oltre a contribuire alla produzione. Al momento, non sono state fornite informazioni relative a data d'uscita, tracklist o presenza di altri ospiti.

Solo nell’ultimo anno Machine Gun Kelly ha pubblicato tre singoli: "DayWalker" (con un featuring di Corpse Husband), “Love Race” (con una partecipazione del leader dei Sleeping with Sirens Kellin Quinn) e "A Girl Like You", registrato con lo stesso Travis Barker e inserito nella colonna sonora della serie prodotta da Amazon “Paradise City”.