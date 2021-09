Phil Collins fa litigare il Paris Saint Germain e i suoi tifosi

Quello tra calcio e musica è un legame più stretto di quanto non si possa pensare. Più o meno ogni squadra, per fare un esempio, possiede un inno ufficiale, che spesso è interpretato da tifosi eccellenti di questi o quei colori. Esiste poi, per fare un altro esempio, il caso di canzoni che, mandate dagli altoparlanti dello stadio prima dell'inizio delle partite, riscuotono particolare favore da parte del pubblico e anche se apparentemente non hanno diretta attinenza con l'evento sportivo vengono adottate dai tifosi.

I tifosi della squadra dell'Ajax di Amsterdam (Olanda) nel 2008 hanno iniziato a intonare ad ogni incontro dei loro beniamini la canzone di Bob Marley "Three Little Birds", brano contenuto nell'album del musicista giamaicano del 1977 "Exodus". Qualche mese fa, per celebrare questo felice connubio e forse blandire i propri tifosi con una sorta di 'operazione simpatia', i vertici della società olandese hanno pensato di dedicare una delle maglie da gioco dell'attuale stagione sportiva proprio a Bob Marley. La maglietta è di colore nero con dei dettagli in rosso, giallo e verde, i colori della cultura Rastafari, che compaiono sul colletto, sulle tre stelle poste sopra allo stemma del club e sulle strisce dello sponsor tecnico della squadra.

Qualche giorno fa, a causa della musica, a Parigi è scoppiata una polemica tra il Paris Saint-Germain e i propri tifosi perché la società aveva deciso di sostituire il brano che abitualmente accompagna l'ingresso dei giocatori sul campo da gioco, la 'classica' "Who said I would" di Phil Collins - brano del 1985 incluso nell'album "No Jacket Required" - con un brano del produttore discografico francese DJ Snake.

La novità tanto non è piaciuta ai supporter della squadra della capitale francese che nella giornata di oggi, il Paris Saint Germain, con un comunicato, ha fatto una rapida marcia indietro e ha annunciato il ritorno di "Who said I would" a partire dal prossimo incontro di campionato: "Di fronte all'emozione suscitata, domenica la musica di Phil Collins tornerà al Parc des Princes. Allo stesso tempo, continueranno le discussioni con molti artisti per rafforzare la nostra identità con un suono ambizioso, contemporaneo e parigino".