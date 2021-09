Bufera su Nicki Minaj: dalle dichiarazioni "no vax" alla polemica con la Casa Bianca

Bufera su Nicki Minaj negli Usa. La popolare rapper sta facendo molto parlare di sé in queste ultime ore: è finita nell'occhio del ciclone per via di alcune sue dichiarazioni "no vax", che hanno dapprima suscitato il fastidio del ministero della salute di Trinidad, isola della quale Nicki Minaj è originaria, e poi hanno scatenato una polemica a distanza tra la stessa voce di "Anaconda" e la Casa Bianca.

Sui social, la rapper ha fatto sapere di aver disertato il Met Gala di New York perché non ha alcuna intenzione di vaccinarsi al momento:

"Vogliono che ti vaccini per il Met. Se mi vaccino, non sarà per il Met. Sarà quando avrò fatto abbastanza ricerche sul vaccino. Mio cugino, a Trinidad, non si vaccinerà perché un suo amico lo ha fatto ed è diventato impotente. I suoi testicoli si sono gonfiati. Si sarebbe dovuto sposare tra poco e invece la ragazza lo ha lasciato. Riflettete bene, fate scelte consapevoli e non lasciatevi bullizzare".

Le ha risposto il ministero della salute di Trinidad:

"Non abbiamo risposto subito perché volevamo far verifiche, ma il caso di quel ragazzo non esiste. Peccato aver sprecato tanto tempo a investigare questa falsa informazione".

Duro il commento anche di Anthony Fauci, epidemiologo tra gli esperti sentiti dalla Casa Bianca:

"C'è tanta disinformazione sui social. Non le do la colpa, ma dovrebbe pensarci due volte prima di diffondere informazioni senza altra base che quella del sentito dire".

E a proposito di Casa Bianca, è botta a risposta a distanza tra Nicki Minaj e gli uffici del numero 1600 di Pennsylvania Avenue di Washington. Lei dice di essere stata invitata a Washington per discutere sui vaccini, ma dalla Casa Bianca smentiscono tutto e fanno sapere di essersi limitati a proporle di parlare con uno degli esperti messi a disposizione dallo stato americano ai cittadini per fornire informazioni sul vaccino. "Come abbiamo fatto con altri cittadini, abbiamo offerto una chiamata con uno dei nostri esperti anche a Nicki Minaj: l'esperto avrebbe risposto a tutti i suoi quesiti sulla sicurezza e sull'efficacia del vaccino".