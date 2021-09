I Fast Animals and Slow Kids alla ricerca di un confronto: il nuovo album e poi un tour nel 2022

A distanza di due anni dall’uscita di “Animali notturni”, dopo una pandemia che ha stravolto la vita di tutti e un ritorno sui palchi con un tour in acustico per ripercorrere i loro primi dieci anni di carriera, i Fast Animals and Slow Kids tornano con un nuovo disco.

Il prossimo 17 settembre la band perugina darà alle stampe la sua sesta prova sulla lunga distanza che, intitolata “È già domani” e prodotta come il precedente lavoro da Matteo Cantaluppi, vede la formazione umbra “cristallizzare i momenti vissuti” negli ultimi due anni durante i quali ha preso forma l’album.

Cristallizzare i momenti vissuti

“È un disco strano, perché inizia in un modo e finisce in un altro”, spiega il cantante del gruppo Aimone Romizi a margine di una conferenza stampa tenuta oggi – 13 settembre – a Santeria Toscana 31 a Milano per presentare “È già domani”. Ha aggiunto: “’È già domani’ è un titolo che rimpalla all’interno del disco, dalla prima all’ultima canzone. Il senso è stato cercare di cristallizzare i momenti e ciò che abbiamo vissuto, per inserirli all’interno di un titolo che fosse un inizio e una conclusione al tempo stesso. ’È già domani’ muove il proprio pensiero su questo concetto: in questi due anni abbiamo veramente riposizionato al centro dei nostri pensieri il concetto di tempo, inteso come tempo che spendiamo per noi stessi e tempo che spendiamo nei confronti del futuro.

Questa .relazione tra presente e futuro ci ha fatto pensare che ’È già domani’ – come il titolo della prima traccia del disco - è ciò che accade ogni giorno quando ci alziamo. ’È già domani ora’ – come la canzone che chiude l’album - è quello a cui siamo arrivati. Viviamo una quotidianità che è sempre proiettata nei confronti di quello che saremo noi tra cinque minuti o tra dieci anni. Questa è una cosa da una parte bella, perché in fondo è stimolante e tutto è in proiezione verso qualcosa che si sta costruendo che ti porterà avanti. D’altra parte è anche stressante, perché ti trovi in una condizione per cui non sei mai quello che avresti voluto essere”.

La voglia di confrontarsi

Per i FASK – come vengono chiamati amichevolmente dai fan – quello di oggi è stato il primo incontro con la stampa: dopo oltre dieci anni di carriera Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti, supportati come sempre da Daniele Ghiandoni, hanno presentato per la prima volta ai media un loro lavoro. Questa voglia di condividere con i fan, ma anche con la stampa, la propria musica e le proprie idee, è una delle tematiche centrali di “È già domani”. “Questo è il primo disco un po’ di condivisione dei FASK: per tanti anni siamo rimasti chiusi all’interno delle nostre teste, dando delle risposte a noi stessi. I nostri dischi sono in pratica un racconto emozionale di noi stessi”, ha raccontato Romizi, prima di aggiungere: “Nel caso di ‘È già domani’ per la prima volta lasciamo libere delle domande, ci sono dei pensieri che non chiudiamo e rimangono in sospeso”.

Una canzone del nuovo disco dei Fast Animals and Slow Kids che racchiude in sé questo concetto si intitola “Stupida canzone”, brano che in occasione dell’uscita dell’album dal prossimo venerdì sarà disponibile come singolo. Per condividere direttamente la sua musica con i presenti alla conferenza stampa odierna, la formazione perugina ha scelto di suonare dal vivo alcuni pezzi estratti da “È già domani”, partendo proprio da “Stupida canzone”, prima di eseguire uno dei brani pubblicati precedentemente come anticipazione del disco, “Come ci direbbe” (registrato con Willie Peyote), e l’inedito “Lago ad alta quota”.

Il brano realizzato con il rapper torinese, uscito lo scorso 23 aprile, è stato per i Fast Animals and Slow Kids .la prima collaborazione con un altro artista, nato dal bisogno di avere un nuovo confronto e che racchiude uno dei temi centrali di “È già domani”, che è la voglia di confrontarsi.

Questo bisogno di confronto è anche il sentimento che spingerebbe la band perugina a partecipare al Festival di Sanremo. Alla domanda se hanno un brano da proporre alla direzione della manifestazione canore o se lavoreranno per provare a parteciparvi, Aimone Romizi ha risposto: “In questi ultimi anni Sanremo è evoluto ed è cambiato”. Ha aggiunto: “Dopo che ci sono stati tutti i nostri amici, ci siamo resi conti che è un palco così importante che, se vuoi fare questo mestiere, prima o poi devi anche confrontartici. Se c’è, quindi, il pezzo bello o significativo, Sanremo potrebbe essere un’esperienza da provare e da affrontare, anche solo per l’idea di confrontarsi e mettersi in gioco”.

Prima di pensare a Sanremo, però, la voglia di confrontarsi porterà i Fast Animals and Slow Kids a incontrare i suoi fan in giro per l’Italia, nel corso di una settimana di firmacopie e showcase in programma tra il 17 e il 24 settembre che prenderà il via con un talk a Firenze. Aimone Romizi e compagni, poi, intraprenderanno un tour.

Un tour nel 2022

Questa estate i FASK hanno intrapreso un tour acustico durante il quale hanno ripercorso e raccontato i loro primi dieci anni di carriera. Il bisogno di far sentire le proprie canzoni con una struttura sonora forte, però, e che racchiuda l’anima della band, che nella dimensione live svela sempre i suoi punti di forza, ha portato i Fast Animals and Slow Kids ad annunciare un tour che li vedrà tornare a suonare nei locali in giro per il nostro Paese, tra palchi, sudore e stage diving.

“Da aprile noi torniamo a suonare, nei locali che abbiamo sognato per anni, con i nostri strumenti e la nostra corazza”, ha detto il gruppo per annunciare la sua nuova tournée.

“È già domani tour” partirà il prossimo 7 aprile da Parma, per poi fare tappa il 9 a Bologna, il 12 aprile a Padova e il 15 a Firenze. La serie di concerti proseguirà il 19 aprile a Torino, prima del live in programma a Napoli il 30 aprile e i concerti di Roma e Milano rispettivamente del 3 e 6 maggio.

Ecco la tracklist e la copertina di “È già domani”:

1. “È Già Domani”

2 “Stupida Canzone”

3. “Cosa ci direbbe” (feat. Willie Peyote)

4. “Lago ad alta quota”

5. “Fratello mio”

6. “Senza Deluderti”

7. “Come un animale”

8. “Rave”

9. “Un posto nel mondo”

10. “In vendita”

11. “Portami con te”

12. “È già domani ora”