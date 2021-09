Machine Gun Kelly stava per picchiarsi con Conor McGregor

Vedersi caricati da un atleta di MMA non deve essere piacevole. Rissa sfiorata ieri sera sul red carpet degli MTV VMAs tra Machine Gun Kelly e il lottatore di MMA irlandese Conor McGregor, non certo nuovo a certi colpi di testa. Lo scontro con l'ex campione UFC sarebbe nato dopo che l'entourage di MGK avrebbe evitato a McGregor di avvicinarsi per scattare una foto con il musicista. Da alcune immagini scattate dai fotografi presenti, l'atleta irlandese, in un completo rosa shocking, è ritratto mentre scatena una zuffa con le guardie del corpo di Machine Gun Kelly.

In alcuni scatti McGregor sembra tentare anche di raggiungere il volto del cantante, accompagnato dalla fidanzata Megan Fox, con un pugno mentre gli addetti alla sicurezza cercano di trattenerlo. Machine Gun Kelly è stato tra i protagonisti degli MTV Video Music Awards vincendo nella categoria Best Alternative per 'My Ex's Best Friend', brano in collaborazione con Blackbear ed esibendosi con Travis Barker sulle note di Paperuts. Nella categoria MGK ha superato Twenty One Pilots, Willow ft.Travis Barker, Imagine Dragons, Glass Animals e Bleachers.