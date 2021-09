"Latino caliente": chi è Rauw Alejandro, pronto a diventare il nuovo re

Negli ultimi quattro anni ha conquistato oltreoceano la bellezza di 40 Dischi di platino, praticamente 10 all'anno.

Complici hit come "Toda", "Que le dé", , "Fantasías", "Tattoo" e le più recenti "La nota" e "Todo de tí", che hanno scalato le classifiche di vendita in Argentina, Messico, conquistando pure posizioni di prestigio nella US Latin di Billboard, la chart pubblicata dalla popolare rivista americana tutta dedicata ai successi del mondo latino. Il suo idolo Ricky Martin - che il 28enne cantante portoricano imitava da ragazzino davanti allo specchio, cantandone a squarciagola i successi - dovrà presto cedergli il trono, dicono i numeri. Con due dischi pubblicati a distanza di appena sei mesi l'uno dall'altro, "Afrodisíaco" e "Vice versa", .Rauw Alejandro è riuscito velocemente a mettere le mani sul titolo di prossimo re del latin pop.

Il secondo disco del 28enne cantante portoricano, uscito lo scorso giugno, ha conquistato la prima posizione di una classifica anche al di qua dell'Atlantico. Quella spagnola, naturalmente. Ed è volato pure in cima alla US Latin, conquistando negli Usa un Disco di platino. Su Spotify le canzoni di "Vice versa" macinano centinaia di milioni di ascolti: la sola "Todo de tí" conta ad oggi 494 milioni di riproduzioni, "2/Catorce" 209 milioni. È a Rauw Alejandro che è dedicata questa settimana la copertina della playlist "Latino caliente", che monopolizza con diverse canzoni: oltre a "Cúrame", la stessa "Todo de tí", "Sexo virtual", "Cosa guapa", ci sono anche i duetti con Rvssian e Chris Brown su "Nostálgico", con Reik su "Loquita", con Jennifer Lopez su "Cambia el paso", con Manuel Turizo su "La nota".

Mischiando flamenco, reggaeton e contemporary r&b, ha ridato vita alla tradizione musicale spagnola, che si credeva sepolta. I suoi primi due album, "Los ángeles" e "El mar querer", hanno messo d'accordo pubblico e critica, permettendole di vincere diversi premi tra Grammy Awards e Latin Garmmy. In attesa del prossimo album, attesissimo, Rosalía duetta con la 25enne astro nascente della trap al femminile Tokischa, originaria della Repubblica Dominicana. È "Linda" il singolo - appena uscito - frutto della collaborazione tra la cantante spagnola di "Malamente", capace di passare dal duetto antipop con Billie Eilish su "Lo vas a olvidar" a quello scalaclassifiche con Bad Bunny su "La noche de anoche", e la femcee.

Freschissimo di pubblicazione è anche il nuovo album di Nicky Jam, non proprio l'ultimo arrivato: da pioniere della scena urban con hit come "El perdón", "Hasta el amancer" e "X" il musicista negli ultimi anni si è costruito un vero e proprio impero.

"Infinity", questo il titolo del disco, accompagnato dal singolo "Magnum" dal relativo videoclip, è quello che lo stesso Nicky Jam ha definito come "il pià versatile dei suoi album". All'interno del disco troviamo versi rap crudi e diretti, ma anche momenti più melodici. Tra gli ospiti ci sono El Alfa (in "Pikete"), Romeo Santos (in "Fan des tus fotos"), Myke Towers (in "Polvo") e Manuel Turizo (in "DM"). Il singolo "Magnum" è cantato insieme a Jhay Cortez, una delle voci più influenti de "la nueva's", ossia la nuova generazione del reggaeton.