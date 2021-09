Sex Pistols, la guerra prosegue tra botta e risposta. Lydon: "Io sono la band". Ma gli altri non ci stanno

Prosegue tra botta e risposta la guerra tra gli ex componenti dei Sex Pistols su "Pistol", la serie di Danny Boyle - attualmente in lavorazione - che racconterà l'ascesa al successo della band simbolo del punk. Da un lato c'è il cantante John Lydon, o Johnny Rotten, come si faceva chiamare ai tempi di "God save the Queen", dall'altro i suoi ex compagni Steve Jones e Paul Cook. L'ex frontman dei Sex Pistols non riesce evidentemente a mandar giù la sconfitta subita in tribunale pochi giorni fa, dopo che si era rifiutato di consentire l'utilizzo della musica dei Sex Pistols nella serie diretta dal regista di "Trainspotting".

Jones e Cook hanno ricordato che esiste un accordo tra gli ex membri della band, firmato nel 1998, che stabiliva che le decisioni relative alla gestione degli interessi del gruppo sarebbero state tutte soggette a un voto di maggioranza. È con un comunicato stampa che Lydon, oggi 65enne, continua a dirsi contrario all'utilizzo delle canzoni dei Sex Pistols negli episodi di "Pistol". Il motivo? "Trovo l'intero progetto non convincente e falso". Il cantante ha scritto:.

"Sono io il cantante, il frontman, l'immagine dei Sex Pistols. Volete dirmi che questo non è rilevante?".

Ma Jones e Cook non ci stanno. L'ex chitarrista e l'ex percussionista della band, che hanno dalla loro anche il bassista Glen Matlock e gli eredi di Sid Visious, quest'ultimo scomparso nel 1979, hanno diramato un comunicato stampa per rispondere alle dichiarazioni di John Lydon:

"Le sue affermazioni sono difficili da accettare. Non è l'unico membro della band. Anzi: Steve, Paul e Glen hanno fondato il gruppo, che si è poi completato quando è arrivato John. Tutte le canzoni dell'album 'Never mind the bollocks' sono state scritte da Paul Cook, Steve Jones, Glen Matlock e Johnny Rotten, tranne 'Holidays in the sun' e 'Bodies', che sono state scritte da Cook, Jones, Rotten e Sid Vicious. Inoltre, 'Pistol' è basata sul libro di memorie di Steve Jones, 'Lonely boy'".

"Pistol" non ha ancora una data d'uscita. Gli episodi della serie, sei in tutto, saranno pubblicati su FX. Ad interpretare John Lydon sarà il 25enne Anson Boon ("1917", "Crawl"). Ad indossare i panni di Steve Jones sarà il 24enne attore australiano Toby Wallace (già visto nella serie "The Society" su Netflix). Il 26enne Fabien Frankel sarà il primo bassista Glen Matlock, Jacob Sleter il percussionista Paul Cook. Sid Vicious, invece, sarà interpretato dal 17enne Louis Partridge.