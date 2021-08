Sex Pistols: John Lydon sconfitto in tribunale dagli altri ex componenti della band

John Lydon sconfitto in tribunale dagli altri ex componenti dei Sex Pistols. Lo storico cantante del gruppo simbolo del punk rock ha perso la causa che lo vedeva contrapposto agli altri ex compagni di gruppo, il chitarrista Steve Jones e il percussionista Paul Cook, dopo che si era rifiutato di consentire l'utilizzo della musica dei Sex Pistols nella serie tv "Pistol", attualmente in lavorazione, diretta dal regista di "Trainspotting" Danny Boyle.

La sentenza dei giudici dell'Alta Corte di Londra è arrivata oggi e ha determinato la sconfitta di John Lydon (in foto), o Johnny Rotten - come si faceva chiamare all'epoca. I giudici, basandosi su un band member agreement - un accordo tra i membri della band - risalente al 1998, che stabiliva che le decisioni relative alla gestione degli interessi del gruppo sarebbero state soggette a un voto di maggioranza, hanno dato ragione a Steve Jones e Paul Cook: ciò significa che Lydon dovrà adeguarsi al volere degli altri e consentire l'utilizzo delle canzoni dei Sex Pistols negli episodi della serie che racconterà la parabola della band.

La serie è stata annunciata lo scorso gennaio: gli episodi saranno trasmessi da FX, ma non c'è ancora una data d'uscita. "Pistol" è stata sul libro di memorie di Jones del 2016 "Lonely boy: tales from a Sex Pistol".