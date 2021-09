Giovanni Lindo Ferretti, dal punk e Berlino ai cavalli e l'Appennino

Giovanni Lindo Ferretti raggiunge oggi i 68 anni.

Alle sue spalle ha una storia musicale legata a progetti musicali contraddistinti da sigle sempre diverse per approdare infine alla carriera solista. La storia musicale di questo personaggio dalla importanza non secondaria per il rock italiano ha inizio nel 1982 quando con Massimo Zamboni fonda i CCCP Fedeli alla linea. Chiusa questa esperienza nel 1992 dà vita ai CSI (Consorzio suonatori indipendenti). Nel 2002 è membro dei PGR (Per grazia ricevuta). E’ del 2000, invece, “Co.dex”, il suo esordio solista. Nel giorno del suo compleanno ripercorriamo, segnalando una canzone per ogni suo album, la parabola di Giovanni Lindo Ferretti. Uomo nella cui controversa storia trovano posto il comunismo e la religione, la destra e la sinistra, Israele e la Palestina, la globalizzazione e il consumismo, Donald Trump e Papa Francesco. E i suoi amati cavalli.

CCCP – “Mi ami? (remiscelata)” – dall’album “Affinità-divergenze tra il compagno Togliatti e noi – Del conseguimento della maggiore età” (1986)

CCCP – “Rozzemilia” – dall’album “Socialismo e barbarie” (1987)

CCCP – “Madre” – dall’album “Canzoni, preghiere, danze del II millennio – Sezione Europa” (1989)

CCCP – “Aghia Sophia” – dall’album “Epica etica etnica pathos” (1990)

C.S.I. – “Del mondo” – dall’album “Ko de mondo” (1994)

C.S.I. – “Cupe vampe” – dall’album “Linea gotica” (1996)

C.S.I. – “Matrilineare” – dall’album “Tabula rasa elettrificata” (1997)

Giovanni Lindo Ferretti – “Barbaro” – dall’album “Co.dex” (2000)

PGR – “Montesole” – dall’album “Per grazia ricevuta” (2002)

PGR – “Cavalli e cavalle” – dall’album “D’anime e d’animali” (2004)

PGR – “Cronaca montana” – dall’album “Ultime notizie di cronaca” (2009)

Giovanni Lindo Ferretti – “T.P.R.” – dall’album “Saga. Il canto dei canti” (2013)