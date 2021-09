Questa sera sera la finale di Castrocaro 2021: giuria e concorrenti

La finale della 64esima edizione del Festival di Castrocaro andrà in onda questa sera, martedì 7 settembre, in prima serata su Rai2 e in simulcast su Rai Radio 2. A condurre la manifestazione che si terrà nel Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme sarà Paola Perego con la partecipazione di Valeria Graci.

Ad avere superato le selezioni sono stati otto ragazzi: Antonio Meleddu in arte Bandito, 19 anni di Sassari; Leonardo Meconi in arte Leo Meconi, 17 anni di Bologna; Federica Marinari, 27 anni di Pontedera (ma vive a Cascina, Pisa); Greta Ciurlante in arte Mirall, 30 anni di Pisa (ma vive a Vecchiano); Claudia Pregnolato in arte Namida, 21 anni di Torino (ma vive a Porto Viro, Rovigo); Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi, 17 anni di Camaiore (ma vive a Pietrasanta, Lucca); Simone Veludo in arte Simo Veludo, 26 anni di Moncalieri (Torino); Vite Parallele (duo composto dalla 21enne Simona Dodaro e dal 27enne Aldo Campanaro, entrambi di Cosenza). Il vincitore sarà ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Sanremo Giovani’.

Durante la serata, il percorso degli otto finalisti sarà valutato da una giuria artistica composta da quattro grandi esponenti della musica italiana: Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi. Non saranno dei semplici giudici che commenteranno le varie esibizioni ma interagiranno sul palco con tutti i finalisti, ognuno con le proprie caratteristiche e ognuno con il proprio vissuto musicale. Una giuria, insomma, che si rapporterà con i finalisti non solo dando voti, ma interagendo con loro fornendo consigli a questi artisti emergenti.