Concerti, tour d’addio per i 2Cellos: unica data italiana a Milano

Dopo dieci anni di attività i 2Cellos hanno annunciato il proprio ultimo tour mondiale: il duo composto da Luka Šulić e Stjepan Hauser prenderà commiato dal pubblico italiano il 22 maggio 2022 con un concerto in programma al Mediolanum Forum di Assago, nell'hinterland sud di Milano. I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 10 del prossimo venerdì, 10 maggio, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate ai seguenti prezzi:

Parterre Premium - € 250,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Premium - € 150,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Premium - € 90,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Gold - € 85,00 + € 12,75 di diritti di prevendita

Parterre numerato - € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Anello A numerata - € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

1° anello tribuna gold numerato - € 65,00 + € 9,75 di diritti di prevendita

1° anello numerato - € 55,00 + € 8,25 di diritti di prevendita

2° anello centrale - € 48,00 + € 7,20 di diritti di prevendita

2° anello numerato - € 38,00 + € 5,70 di diritti di prevendita

Agli importi sopra indicati potrebbero essere applicate commissioni addizionali.

Il tour d’addio dei 2Cellos prenderà il via il 26 marzo da Rosemont, Illinois, negli Stati Uniti: dopo tredici date negli USA la tournée si sposterà in Europa, dove debutterà l’11 maggio alla Budapest Arena, nella capitale magiara, e chiudersi dopo dodici appuntamenti alla SSE Arena di Londra.

“Questo tour è il culmine di tutti i traguardi che ci siamo prefissati come 2Cellos”, hanno dichiarato Šulić e Hauser in una nota congiunta: “Sarà il nostro spettacolo più maestoso e lo porteremo di fronte al pubblico più numeroso di sempre. Insieme abbiamo scalato le montagne e insieme abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra esperienza. Metteremo in questi concerti tutto ciò che abbiamo imparato da questi anni di collaborazione professionale e amicizia. Saranno intensi, spiazzanti, toccanti, dirompenti, emozionanti. Ci metteremo tutti noi stessi al 100% - e dopo potremo accomiatarci dai 2Cellos. Sogniamo che il pubblico abbia voglia di celebrare con noi questi dieci anni di storia straordinaria”.