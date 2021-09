Notte della Taranta: scaletta e ospiti del concerto, stasera in tv

Va in onda questa sera in seconda serata su Rai1 e Radio1 Rai l'edizione 2021 della "Notte della Taranta", che si è svolta lo scorso 28 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce.

Nei panni del padrone di casa c'è Al Bano, narratore d'eccezione dell'evento, che omaggerà anche Domenico Modugno. Protagonisti dell'edizione 2021 della kermesse i maestri concertatori Enrico Melozzi (direttore d'orchestra) e Madame.

Nel cast anche Il Volo: il trio aprirà la serata con l’inno in grico "Calinitta-Buonanotte". Nella scaletta dell'evento, i brani di Madame incontrano quelli della tradizione salentina: "Marea", ad esempio, si mischia con "Aria Caddhipulina". All'evento ha partecipato anche il coreografo Thomas Signorelli. La cantautrice e rapper vicentina, salita alla ribalta con "Schiccherie", ha anche scritto un testo inedito incluso nel brano tradizionale "Dici can u me voi ca su piccinna":. La regia è di Stefano Mignucci.