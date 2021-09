UFO: "Ci ritiriamo, quello del 2022 sarà il nostro ultimo tour"

Dopo oltre cinquant'anni di carriera, gli UFO chiudono i loro strumenti nelle custodie. Per sempre. I componenti della band hard rock britannica, attiva dalla fine degli Anni '60, hanno annunciato che quello del prossimo anno sarà il loro ultimo tour. L'addio alle scene di Phil Mogg e soci sarà piuttosto lungo: la tournée prevede infatti una serie di date in programma nell'estate del 2022 sui palchi dei principali festival estivi europei, da Barcellona ad Salonicco, passando per Berlino, Francoforte e Praga. Al momento non sono previste tappe in Italia. L'ultima data in calendario è quella in programma il 29 ottobre ad Atene, in Grecia.

Nel corso della loro ultracinquantennale carriera gli UFO, che scelsero di chiamarsi così in onore del locale londinese in cui vennero notati per la prima volta ed ottennero così il loro primo contratto discografico, hanno inciso oltre quaranta album, tra dischi di inediti, live, raccolte e opere audiovisive. La band sospese le sue attività già nel 1988, salvo poi tornare sulle scene quattro anni più tardi, nel 1992. L'ultimo album di inediti di Phil Mogg e soci è "The Salentino cuts", uscito nel 2017.