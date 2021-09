Biffy Clyro: ecco la data di uscita del nuovo album

I Biffy Clyro annunciano a sorpresa l’uscita di un nuovo album dal titolo 'The Myth of the Happily Ever After' venerdì 22 ottobre. Il disco è un progetto fatto in casa che rappresenta una reazione al loro album 'A Celebration of Endings' e una rapida risposta emotiva agli eventi dell'anno scorso. È lo ying dello yang di 'A Celebration', l'altro lato della medaglia, un confronto prima e dopo: l’ottimismo della band di inizio 2020 è crollato. È il prodotto di un periodo strano e crudele della nostra vita ma che alla fine ha fortificato i Biffy Clyro.

"Questo album è una reazione a 'A Celebration of Endings'", dice il cantante / chitarrista Simon Neil. "E’ un vero viaggio, un insieme di pensieri ed emozioni che abbiamo provato negli ultimi diciotto mesi. C'era una grande forza d'animo in 'A Celebration', in questo disco abbiamo messo le vulnerabilità dell'essere una band e dell'essere umani in questo periodo così difficile delle nostre vite. Anche il titolo è l'opposto.

Con il lockdown, i Biffy Clyro hanno registrato 'The Myth' in un modo completamente diverso da come avevano approcciato 'A Celebrations'. Invece di passare mesi a Los Angeles, hanno registrato in sole sei settimane nella loro sala prove in una fattoria vicina a casa loro. La band è entrata in studio con l'intenzione di completare alcuni brani incompiuti di 'A Celebration', invece 'The Myth' ha iniziato a prendere forma verso la fine del 2020, con tutto scritto e registrato in un raggio di dieci miglia. Tradizionalmente, il 90% delle canzoni dei Biffy sono scritte in Scozia prima che la band vada a Londra o Los Angeles per la registrazione, ma questa è stata la prima volta che hanno registrato in patria."È il nostro primo album completamente in tartan!” scherza Simon.

‘The Myth of the Happily Ever After’ tracklist:

‘DumDum’

‘A Hunger in Your Haunt’

Denier’

‘Separate Missions’

‘Witch’s Cup’

‘Holy Water’

‘Errors in the History of God’

‘Haru Urara’

‘Unknown Male 01’

‘Existed’

‘Slurpy Slurpy Sleep Sleep