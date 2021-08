Junior Cally butta a mare il nuovo disco

Si doveva intitolare “Un passo prima”, e doveva uscire a breve: era il nuovo disco di Junior Cally. Ma usiamo il tempo passato perchè l’ex rapper mascherato, al secolo Antonio Signore, ha annunciato in maniera molto scenografica di avere deciso che "questo disco non uscirà. Non so se è mai successo che un disco già pronto, già stampato e con le copie già autografate poi non esca. Mi pare un po’ di mollare la mia sposa sull’altare, ma non posso fare altrimenti".

L'annuncio è arrivato dopo il primo singolo "Come Monet" e una dichiarazione non musicale: l'intenzione di entrare in rehab per curare le sue dipendenze.

Sembra una decisione non proprio improvvisa, anzi una precisa strategia di comunicazione: il lungo testo in cui il rapper dichiara di voler buttare a mare il disco è accompagnato da un video - molto prodotto, molto montato e molto curato - in cui succede esattamente quello: il rapper va in mezzo al mare e butta una copia del CD già stampato.Senza dimenticarsi di mostrare, in altre foto, le copie firmate, quasi a certificare l'esistenza di qualcosa che non si ascolterà mai, a questo punto. La motivazione? "Questo album non mi rappresenta più", visto il percorso che sta compiendo.

Scommettiamo che a breve arriverà l'annuncio di un altro disco, quello "vero", che lo rappresenta davvero?

Ecco l'annuncio: