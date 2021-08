Rolling Stones, guarda il nuovo tributo della band a Charlie Watts

I Rolling Stones hanno pubblicato sul loro account Twitter un nuovo video in omaggio al batterista Charlie Watts, loro compagno di band scomparso all'età di 80 anni lo scorso 24 agosto. Nella clip, della durata di due minuti, si può, tra le altre immagini, anche vedere Watts che spiega come si unì alla leggendaria band britannica.

Alla notizia della sua morte, i suoi compagni di band Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno pubblicato sui vari social network il loro ricordo di Charlie , così come hanno fatto moltissimi esponenti del mondo del rock internazionale Già all'inizio di agosto era giunto l'annuncio che Charlie Watts non si sarebbe unito alla band nei tredici concerti autunnali del 'No Filter' tour sostituito dietro i tamburi dall'abituale collaboratore degli Stones Steve Jordan. La morte non ha cambiato i piani del gruppo di Jagger e Richards e nella giornata di ieri è stato confermato che i live negli Stati Uniti si svolgeranno come da programma e avranno inizio il prossimo 26 settembre.