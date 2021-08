Charlie Watts, l'ultimo saluto di Mick Jagger e Keith Richards

La commozione per la morte del batterista dei Rolling Stones Charlie Watts ha scosso l'intero universo del rock che lo ha ricordato con numerosi messaggi sui social network. Non poteva certo mancare l'ultimo saluto di chi con lui ha suonato per quasi sessanta anni, ovvero i suoi compagni di band: Mick Jagger e Keith Richards, oltre a Ron Wood.



Il cantante della band britannica ha pubblicato sui suoi canali social una immagine di Watts mentre suona sorridente la sua batteria. Mentre Keef ha invece scelto di condividere una fotografia dei piatti e dei tamburi di Charlie con appeso il cartello "Chiuso, per favore richiamate".

L'altro chitarrista delle Pietre Rotolanti Ron Wood ha pubblicato una sua immagine in compagnia di Charlie accompagnata da questa didascalia facendo riferimento al comune segno zodiacale: "Ti amo amico mio Gemelli, mi mancherai tantissimo, sei il migliore".

Una dichiarazione ufficiale del portavoce di Watts, distribuita dalla band inglese , lo ha descritto come "un caro marito, padre e nonno", nonché "uno dei più grandi batteristi della sua generazione. Chiediamo gentilmente che la privacy della sua famiglia, dei membri della band e degli amici intimi sia rispettata in questo momento difficile".Watts qualche tempo fa aveva annunciato che a causa di una malattia non avrebbe partecipato al tour 2021 dei Rolling Stones e che sarebbe stato sostituito alla batteria da Steve Jordan, abituale collaboratore del gruppo. Il musicista nato a Londra il 2 giugno del 1941 ha suonato in ogni album registrato in studio dai Rolling Stones, l'ultimo dei quali è "Blue and Lonesome" ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel dicembre del 2016.