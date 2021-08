Vasco Rossi: "Charlie Watts non morirà mai"

Ovviamente non c'è solo il mondo del rock internazionale a ricordare Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones scomparso a 80 anni. Anche in Italia tanti artisti hanno scritto un messaggio per il musicista. Luciano Ligabue ha pubblicato sui social: "L’anima “buona” degli Stones e allo stesso tempo un batterista insostituibile. Grazie di tutto, Charlie", mentre Piero Pelù "Lacio drom al nostro Charlie, Re incontrastato del quattro quarti meno uno!". Non poteva mancare anche Vasco Rossi: "Non morirà mai Charlie Watts!! La sua “semplicità” era, come diceva Oscar Wilde.. “l’ultimo rifugio del complicato”. W Charlie Watts!!!".