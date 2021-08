Rolling Stones, è morto il batterista Charlie Watts

Il batterista dei Rolling Stones Charlie Watts è morto all'età di 80 anni. La notizia è stata riportata dal Dailymail, confermata dal portavoce Bernard Doherty: "È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts.

È morto pacificamente in un ospedale di Londra oggi, circondato dalla sua famiglia. Charlie era un caro marito, padre e nonno e anche membro dei Rolling Stones, uno dei più grandi batteristi della sua generazione. Chiediamo gentilmente che la privacy della sua famiglia, dei membri della band e degli amici intimi sia rispettata in questo momento difficile". Le stesse parole sono state riportate sui profili social ufficiali della band. Watts aveva dovuto annunciare la rinuncia all'ultimo tour degli Stones nei giorni scorsi a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

"Per una volta, il mio tempismo è stato leggermente sbagliato - aveva detto il musicista, nei Rolling Stones dal 1963 - sto lavorando duramente per essere completamente in forma, ma ora devo accettare, su consiglio degli esperti, che ci vorrà del tempo. Dopo tutte le delusioni che hanno avuto i fan dei Rolling Stones a causa del Covid, non voglio che debbano pure accettare un ulteriore rinvio. Ho quindi chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi". Queste le sue ultime dichiarazioni ufficiali.