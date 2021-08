Vasco Rossi: tutto quello che sappiamo finora sul nuovo album

Tra le uscite discografiche più attese della stagione ormai alle porte c'è il nuovo album di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca si appresta a interrompere un silenzio che, per quanto riguarda gli album in studio, dura da sette anni, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del precedente "Sono innocente": era l'autunno del 2014 quando Vasco presentò al Medimex di Taranto il disco della sua - tanto sbeffeggiata dagli hater e dai puristi - "svolta heavy". Mai un intervallo così lungo tra un album di inediti e il suo successore nella discografia di Rossi. Ecco tutto quello che sappiamo sul disco.

La data d'uscita e i singoli

L'album non ha ancora un titolo, ma una data d'uscita sì: il diciottesimo disco di inediti di Vasco Rossi arriverà nei negozi e sulle piattaforme di streaming il prossimo 12 novembre. Lo ha anticipato, lo scorso gennaio, il singolo "Una canzone d'amore buttata via". Un altro singolo dovrebbe arrivare a ridosso dell'uscita dell'album stesso. Non è dato sapere se il disco includerà anche i singoli "La verità" e "Se ti potessi dire", usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019 e già inclusi nella tracklist dell'album dal vivo di due anni fa "VascoNonStop Live", registrazione dei concerti tenuti dal rocker a San Siro quell'anno. Sappiamo però che l'album conterrà in tutto 10 canzoni.

La produzione: rock e ballate

Il disco, registrato a Bologna tra le pareti dell'Open Digital Studios, la tana italiana del cantautore (che, come noto, da tempo vive a Los Angeles ma è rientrato in Italia dopo la diffusione negli Usa della pandemia di Covid-19), è il primo inciso da Vasco Rossi dopo la morte del suo storico produttore Guido Elmi, scomparso nel luglio del 2017, pochi giorni dopo il concerto-evento che il 1° luglio di quell'anno aveva visto l'autore di "Vita spericolata" festeggiare i suoi 40 anni di carriera di fronte agli oltre 220mila spettatori di "Modena Park", al parco Enzo Ferrari della cittadina emiliana. Come ha anticipato a Rockol il chitarrista

Vince Pastano, che ha preso il posto di Elmi come braccio destro di Vasco e dal 2016 è direttore musicale della band del rocker, la produzione è un fifty-fifty tra lo stesso Pastano e Celso Valli, altro storico collaboratore di Rossi (al suo fianco dal 1989 - c'era il suo zampino dietro hit come "Senza parole", "Sally", "Un senso", "Buoni o cattivi", "Il mondo che vorrei" e affiancò Elmi anche nella realizzazione di brani come "Siamo soli" e la cover di "Creep" dei Radiohead, "Ad ogni costo"). L'album avrà un'anima più rock e una più melodica. Queste le parole di Pastano:

"Vorrei dire molte cose, ma non posso. Quello che posso dire è che lo stiamo chiudendo. Ci saranno dei pezzi arrangiati insieme a Celso Valli e altri arrangiati insieme a me, che mi sto occupando della parte più rock del disco".

I testi delle canzoni

I testi delle canzoni non sono recentissimi. In uno dei post pubblicati sul sito ufficiale di Vasco, lo staff del rocker ha fatto sapere che Rossi non era affatto interessato a pubblicare un nuovo album di inediti - e d'altronde in una delle poche interviste concesse in questi anni lo stesso Vasco aveva dichiarato di aver messo un punto alla sua discografia già nel 2014 con "Sono innocente - e che a fargli cambiare idea è stato lo stop forzato subito dal settore dei live a causa della pandemia:

"Poi è arrivato il covid, una catastrofe mondiale che ha fermato tutto e tutti, ha colpito duramente soprattutto il mondo dei live. Stop concerti, senza musica per due estati consecutive. Per fortuna c’era un album da lavorare, da finire e rifinire..da suonare o da cantare… La maggior parte dei testi c’erano già, canzoni che Vasco ha scritto in tempi non sospetti, precovid. Gli arrangiamenti e la produzione esecutiva invece sono stati realizzati o completati – 'con entusiasmo alle stelle e molta energia, tutta l’energia repressa' - tra fine 2020 e inizio 2021".

Vasco, invece, all'incontro del fanclub che si è svolto lo scorso giugno a Rimini ha detto:

"Non vedo l’ora di riabbracciare il mio popolo. E’ stato un lungo inverno e duro…Ma ho ripreso in mano la chitarra e sono venuti fuori dei gran bei pezzi rock".

Vasco e lo streaming

Il nuovo album sarà di fatto il primo disco di inediti che Vasco Rossi pubblicherà nell'era dello streaming (nel 2014 le piattaforme esistevano già, ma non erano ancora così centrali, neppure nel conteggio delle vendite).

Il rocker di Zocca, campione delle vendite nell'era pre-streaming, capace di spingersi anche oltre le 500 mila copie vendute quando gli album si vendevano davvero, riuscirà a ripetere quei trionfi anche nel 2021? "Buoni o cattivi" nel 2004 vendette 1,2 milioni di copie, conquistando un totale di 12 Dischi di platino. "Il mondo che vorrei", nel 2008, di copie ne vendette 560 mila. "Vivere o niente" del 2011 si spinse fino a 500 mila copie: Disco di diamante. "Sono innocente" vendette 300 mila copie e conquistò sei Dischi di platino. L'album dal vivo di Modena Park nel 2017 ha venduto 150 mila copie, triplo Disco di platino. "VascoNonStop Live" nel 2019 si è fermato a 25 mila copie, un Disco d'oro. Quanto agli ultimi singoli: "La verità", "Se ti potessi dire" e "Una canzone d'amore buttata via" hanno tutti conquistato il Disco d'oro per l'equivalente di oltre 35 mila copie vendute. Ma dei tre solamente l'ultimo è finito in cima alla classifica settimanale Fimi dei brani più ascoltati e scaricati in Italia, dove è rimasto solamente per una settimana: ad oggi su Spotify conta poco più di 10 milioni di ascolti.

Il tour, già sold out

Se nelle vendite Vasco dovrà confrontarsi con le nuove leggi del mercato, per quanto riguarda i biglietti del tour il rocker di Zocca continua a giocare fuori gara. Sono tutti sold out i concerti, già in programma nel 2020, poi rinviati al 2021 e poi ulteriormente rimandati al 2022, che vedranno Rossi esibirsi sui palchi dei principali festival italiani, dagli i-Days di Milano al Rock in Roma, con doppia tappa al Circo Massimo. Anteprima il 20 maggio in alta quota, a Trento. In scaletta i brani del nuovo album, che suonerà dal vivo per la prima volta, e i successi di sempre, da "Siamo solo noi" a "Vita spericolata", passando per "Albachiara", "Rewind" e "Senza parole".