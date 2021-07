Vasco Rossi, confermata la data di Trento: 20 maggio 2022

E’ ufficiale, e lo conferma la Provincia Autonoma di Trento che apre un nuovo e gigantesco spazio dedicato alla musica.

Il nuovo parco si chiama Trentino Music Arena, sorge a pochi chilometri dalla città, nell’area San Vincenzo di Mattarello, ed è in grado di ospitare oltre 100.000 persone.

Da qui partirà il Vasco Live 2022 .

Restano validi i biglietti già acquistati per le date sold out, riprogrammate al 2022 come segue:

- 24 maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno sold out

- 28 maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

- 03 giugno 2022 Firenze - Visarno Arena sold out

- 11 giugno 2022 Roma - Circo Massimo sold out

- 12 giugno 2022 Roma - Circo Massimo sold out

I biglietti per la nuova data del 20 Maggio 2022 saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al IlBlasco Fan club, dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2021 presso il circuito VIVATICKET. Apertura vendite per tutti dalle ore 12.00 del 10 settembre 2021 sempre sul circuito VIVATICKET.

I prezzi dei biglietti rispettivamente per il PIT 1 / 2 / 3 saranno di 75 / 60 / 45 euro + diritti di prevendita.