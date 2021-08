Darkness, ecco la prima anticipazione dal nuovo album “Motorheart”

I Darkness sono pronti a tornare con un nuovo album: si intitolerà “Motorheart” e uscirà il prossimo 19 novembre.

In attesa dell’arrivo sui mercati dell’ideale seguito di “Easter is cancelled” del 2019, Justin Hawkins e soci hanno pubblicato la prima anticipazione estratta dalla loro prossima prova sulla lunga distanza. Si tratta della title track di “Motorheart”, che è accompagnata dal lyric video riportato di seguito.

A proposito del singolo, prodotto dal fratello Dan Hawkins, il cantante della band britannica ha dichiarato: “‘Motorheart’ spacca più di qualsiasi cosa abbiamo fatto prima. Mi rende felice e orgoglioso di alzare il volume della canzone e far tremare il mio chalet svizzero fino alle fondamenta. Dan ha fatto un lavoro fantastico sulla produzione”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Motorheart”:

1. “Welcome Tae Glasgae”

2. “It’s Love, Jim”

3. “Motorheart”

4. “The Power And The Glory Of Love”

5. “Jussy’s Girl”

6. “Sticky Situations”

7. “Nobody Can See Me Cry”

8. “Eastbound”

9. “Speed Of The Nite Time”

10. “You Don't Have To Be Crazy About Me… But It Helps” *

11. “It's A Love Thang (You Wouldn't Understand)” *

12. “So Long”*

* tracce della versione bonus deluxe