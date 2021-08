Enrico Ruggeri e i tamponi gratuiti al concerto: ‘Ho cercato soluzioni rispettando le opinioni di tutti’

Nel pomeriggio di oggi - 13 agosto - Enrico Ruggeri ha condiviso sui suoi canali social un messaggio in cui ha fatto sapere che all'ingresso del suo concerto in programma domani a Genova “gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto”. A seguito della pubblicazione del post, di cui abbiamo riferito qui e che ha raccolta diversi commenti soprattutto per la parte iniziale che recita "Una piccola grande vittoria: domani a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche senza green pass", il cantautore milanese ha dichiarato a Rockol di aver “cercato soluzioni rispettando le opinioni di tutti”.

