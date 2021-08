Enrico Ruggeri: tamponi gratuiti all’ingresso del concerto

Attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali, Enrico Ruggeri ha fatto sapere che in occasione del suo concerto in programma a Genova domani, 14 agosto, all'ingressso del live “gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto”.

Guarda che tampone negativo = green pass



Che vittoria è ? È previsto pic.twitter.com/XzgclJGPC6 — enzoⓂ️azza (@enzomazza) August 13, 2021

Nel suo messaggio condiviso su Twitter e riportato qui sopra, il cantautore ha scritto: “Una piccola grande vittoria: domani a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche senza green pass: gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto”.

A differenza di quanto scritto dall'artista milanese, però, non sarà possibile accedere allo spettacolo senza green pass nonostante la possibilità di sottoporsi al test rapido per il virus. Se si è in possesso di tampone negativo necessario per accedere al concerto - così come dopo aver effettuato la vaccinazione, oppure essere guariti dal Coronavirus nei sei mesi precedenti - è possibile ottenere la Certificazione verde COVID-19. Questo è stato sottolineato anche dal CEO di FIMI Enzo Mazza che, in risposta al twitter di Enrico Ruggeri, ha scritto: “Guarda che tampone negativo = green pass. Che vittoria è?”

Il green pass, la certificazione verde Covid-19 per poter accedere a ristoranti al chiuso, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, palestre, centri benessere, fiere, sagre, parchi divertimento, centri culturali e anche spettacoli, è in vigore dallo scorso 6 agosto.