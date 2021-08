Concerti, da domani obbligatorio il green pass: come funziona

Entrerà in vigore da domani, venerdì 6 agosto, il green pass, la certificazione verde Covid-19 che servirà per accedere a ristoranti al chiuso, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, palestre, centri benessere, fiere, sagre, parchi divertimento, centri culturali e anche spettacoli. Come funziona? A partire da domani all'ingresso dei concerti sarà richiesto agli spettatori di esibire il green pass, senza il quale chi ha acquistato il biglietto per assistere allo spettacolo non potrà comunque partecipare all'evento.