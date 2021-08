Stadio, Gaetano Curreri a Bologna dopo l’infarto: ‘Tornerò più forte di prima’

Il leader degli Stadio Gaetano Curreri è tornato a Bologna, la sua città, dopo l’infarto che l’ha colpito lo scorso 31 luglio a San Benedetto del Tronto, mentre si stava esibendo con la sua band: a darne notizia è stato lo stesso artista per mezzo di un post pubblicato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 agosto, sulla pagina Facebook ufficiale del suo gruppo.

“Ciao a tutti, sono finalmente tornato nella mia cara Bologna”, ha scritto Curreri, ringraziando lo staff medico dell’ospedale di Ascoli che l’aveva preso in cura subito dopo il malore: “Sto bene e non vedo l’ora di tornare a stabilire un contatto con tutti voi che mi siete stati così vicino in questi giorni. Adesso mi trovo qui a Sant'Orsola, tuta e scarpette per un po’ di ginnastica riabilitativa post trauma, mi servirà del tempo per recuperare le energie e tornare presto in pista più forte di prima”.

Il problema di salute occorso al cantante e autore e ha comportato il rinvio degli appuntamenti dal vivo degli Stadio: “Abbiamo quindi deciso di rimandare il tour per quando sarò pronto. Sono sicuro che comprenderete questa decisione. Chiudo il messaggio dicendovi che ho già ricevuto il secondo cazziatone della settimana. Alla domanda ma un caffettino? La risposta ve la lascio immaginare… Vi abbraccio tutti ma davvero tutti, vi tengo aggiornati”.