Stadio: Gaetano Curreri ricoverato dopo un malore sul palco

Il leader degli Stadio Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colto da un malore sul palco durante il concerto di ieri sera, 30 luglio, della band di Bologna a San Benedetto del Tronto. Stando a quanto comunicato dalla formazione di “Occhi negli occhi” attraverso un post condiviso sulla propria pagina Facebook, le condizioni di Curreri sono stabili.

“Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile”, si legge nel messaggio pubblicato dagli Stadio sui social nella notte tra il 30 e il 31 luglio. E continua: “Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’ affetto. Buonanotte”.

Come riportato dal “Corriere della Sera”, il 69enne artista - tra le altre cose, collaboratore di lunga data di Vasco Rossi - è svenuto sul palco poco prima di eseguire le ultime canzoni in scaletta, mentre stava per interpretare “Piazza grande” di Lucio Dalla.

Quando Gaetano Curreri si è accasciato i suoi compagni lo hanno sorretto e alcuni medici presenti tra il pubblico sono subito intervenuti per i primi soccorsi. Il concerto è stato immediatamente sospeso e Curreri è stato trasportato presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Già nel 2003 il leader degli Stadio - con cui ha dato il via al “Stabiliamo un contatto tour 2021” lo scorso 24 luglio da Massa Marittima - era stato colto da un malore durante un live, quando è stato colpito da un ictus durante un concerto ad Acireale.