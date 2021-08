Beyoncé, l'annuncio: "Il nuovo disco sta per arrivare"

L'attesa è quasi finita. Beyoncé ha annunciato in un'intervista al magazine Harper's Bazaar di essere prossima a tornare sulle scene musicali a distanza di ben cinque anni dal suo ultimo album da solista "Lemonade". Del nuovo disco non si sa praticamente nulla, quando uscirà, come si intitola, quante canzoni conterrà, chi lo ha prodotto, se ci saranno featuring. La voce di "Listen" si è limitata a far sapere che ha trascorso l'ultimo anno e mezzo in studio di registrazione - nel 2018 ha pubblicato insieme a suo marito Jay-Z l'album congiunto "Everything is love", seguito nel 2019 dal disco dal vivo "Homecoming: the live album" - e che nuova musica sta per arrivare:

"Dopo l'isolamento e l'ingiustizia dell'ultimo anno, penso che tutti siamo pronti a uscire, viaggiare, amare e a tornare a sorridere. Sento che stiamo per vivere una rinascita e voglio contribuire. Ho passato l'ultimo anno e mezzo in studio. Il fatto è che a volte mi ci vuole un anno anche solo per cercare tra i vari suoni la cassa o il rullante giusto".

L'ideale successore di "Lemonade" sarà il settimo disco solista di Beyoncé da quando nel 2003, mentre le Destiny's Child erano nel pieno del loro successo complici hit come "Say my name" e "Survivor", decise di mettersi in proprio. Secondo le stime, nel corso della sua carriera la 39enne cantante ha venduto oltre 160 milioni di album e oltre 40 milioni di singoli.