Jimmy Page: ‘Lavorare con Puff Daddy fu divertente. E 'Come With Me' fu un ottimo lavoro'

A fine anni Novanta gli appassionati di rock più intransigenti accusarono Puff Daddy di lesa maestà: a far finire nel mirino dei puristi il rapper newyorchese fu un paio di citazioni contenuti in altrettanti suoi singoli di successo, pubblicati a un anno di distanza l’uno dall’altro. Il primo, “I'll Be Missing You” del 1997, era basato sulla hit dei Police del 1983 “Every Breath You Take”: primo brano rap a debuttare in vetta alla chart di vendita negli USA, la canzone andò benissimo anche in Italia, dove si spinse fino alla terza posizione nella classifica nazionala smerciando oltre 186mila copie.

Un anno più tardi Sean Combs replicò concettualmente l’operazione con “Come With Me”, brano registrato per la colonna sonora del blockbuster hollywoodiano “Godzilla”:

La canzone, così come “I'll Be Missing You”, si basava su un classico del rock, nello specifico "Kashmir" dei Led Zeppelin, originariamente inserito dalla band di Robert Plant e Jimmy Page in “Physical Graffiti” del 1975.

La commistione tra rap da alta classifica e pietra miliare dell’hard rock fece arricciare il naso a molti, nonostante nella produzione fosse coinvolto - oltre allo stesso Jimmy Page, autore del riff di chitarra originale ri-registrato ex novo per l’occasione - anche un altro personaggio dall’incontestabile purezza artistica, ovvero il chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello, che accompagnò Page e Combs in studio in veste di produttore e bassista.

Page fissò su nastro il suo contributo esattamente 23 anni fa, il 9 agosto del 1998.

“Ho registrato la mia parte di chitarra al CTS Studio di Wembley, a Londra, tramite un collegamento digitale che raggiungeva Sean Combs al Record Plant di Los Angeles”, ha raccontato il chitarrista, che quotidianamente ripercorre sul suo canale Instagram ufficiale alcuni momenti della sua carriera: “Dopo la registrazione della chitarra, era a disposizione un regista per filmare la mia parte di quello che sarebbe diventato il video promozionale. Ho registrato su blue screen, e credo sia stato fatto un lavoro intelligente per includere la mia performance nel montaggio finale [su un schermo gigante presente su un palazzo nel centro di una New York devastata da Godzilla]”.

“Indossavo una giacca di Raf Simons e una camicia con una fantasia pitonata”, ha proseguito Page: “Daddy, durante il collegamento, mi aveva anche detto che le era piaciuta!”.

“Questo è stato un progetto divertente in cui essere coinvolti”, ha concluso il chitarrista: “Quando le registrazioni furono completate al CTS, Diddy disse che sarebbe andato a sovraincidere l'orchestra. Ha usato molta immaginazione per lavorare a questa canzone, e alla fine ha fatto un ottimo lavoro”.