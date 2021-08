Adele, in arrivo una residency a Las Vegas (e un jet privato per fare la pendolare da L.A.)

Come molti altre star internazionali, anche Adele avrà l’onore di essere una degli artisti residenti su uno dei tanti, prestigiosi palchi di Las Vegas: secondo quanto riferito dal Mail on Sunday, la voce di “Hello” sarebbe prossima ad annunciare una residency nella Mecca del gioco d’azzardo a stelle e strisce.

L’operazione, stando alle fonti consultati dalla testata l’oltremanica, dovrebbe partire non appena i dati relativi alla diffusione del Covid-19 miglioreranno. “Ha parlato coi musicisti con i quali ha lavorato, valutando la loro disponibilità a trasferirsi a Las Vegas per gli spettacoli”, ha spiegato un anonimo ben informato: “Questa residency le farebbe guadagnare un sacco di soldi, consentendole di avere una routine: sarebbe una cosa divertente, e allo stesso tempo molto redditizia. Lei ama fare concerti e di certo il pubblico non avrà problemi a viaggiare per andarla a vedere e sentire, non appena le restrizioni anti-Covid saranno allentate”.

A proposito di routine e comodità, secondo quanto riferito l’artista si sarebbe assicurata un servizio di trasferimento su un jet privato che le consentirebbe di risiedere nella sua casa di Los Angeles recandosi a Las Vegas quotidianamente per tenere i suoi spettacoli: la durata del volo tra la metropoli californiana e il principale centro del Nevada è infatti di appena 40 minuti.